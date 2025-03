Europa League e Conference, i tabelloni dei quarti: le avversarie di Lazio e Fiorentina

Missione compiuta nelle competizioni europee per due squadre italiane su tre. Ecco i verdetti degli ottavi di Europa League, dove l'Italia porta avanti una squadra ma ne perde un'altra. La Lazio pareggia 1-1 col Viktoria Plzen e passa il turno grazie al 2-1 ottenuto all'andata: i biancocelesti adesso se la vedranno contro il Bodo/Glimt. Niente passaggio del turno invece per la Roma, eliminata dall'Athletic Club: i giallorossi partivano dal 2-1 dell'Olimpico, ma restano in dieci dopo 11 minuti (espulso Hummels) e cadono 3-1 al San Mames. La Fiorentina ribalta il ko per 3-2 dell'andata e al Franchi vince 3-1 contro il Panathinaikos, ai quarti di Conference League ci saranno gli sloveni del Celje.

IL TABELLONE DI EUROPA LEAGUE

Quarti di finale (10-17 aprile)

1) Bodo/Glimt vs Lazio

2) Tottenham vs Eintracht Francoforte

3) Rangers vs Athletic Club

4) Lione vs Manchester United

Semifinali (1-8 maggio, la seconda squadra giocherà il ritorno in casa)

Vincente Tottenham-Eintracht Francoforte vs vincente Bodo/Glimt-Lazio

Vincente Rangers-Athletic Club vs vincente Lione-Manchester United

IL TABELLONE DI CONFERENCE LEAGUE

Quarti di finale (10-17 aprile)

1) Real Betis vs Jagiellonia

2) Celje vs Fiorentina

3) Chelsea vs Legia Varsavia

4) Djurgarden vs SK Rapid

Semifinali (1-8 maggio, la seconda squadra giocherà il ritorno in casa)

Vincente Real Betis-Jagiellonia vs vincente Celje-Fiorentina

Vincente Chelsea-Legia Varsavia vs vincente Djurgarden-SK Rapid