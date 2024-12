Europa League, i finali delle 18.45: Hojlund trascina lo United, pari Galatasaray

La vittoria della Roma e non solo nelle sfide di Europa League terminate da poco. Il PAOK rilancia le proprie ambizioni in chiave playoff sommergendo il Ferencvaros, mentre il Manchester United fatica ma vince di rimonta in casa del Plzen grazie alla doppietta di Hojlund.

Pareggio beffa invece per il Galatasaray, ripreso in pieno recupero dal Malmoe, mentre il Nizza perde al 92' contro la Royale Union SG. Pari anche per Hoffenheim, AZ (il Ludogorets rimonta due reti) e Olympiacos.

Giovedì 12 dicembre

Hoffenheim - FCSB 0-0

Ludogorets - AZ Alkmaar 2-2: 14' van Bommel (A), 19' Maikuma (A), 61' Chochev (L), 63' Duah (L)

Malmoe - Galatasaray 2-2: 24' Botheim (M), 43' Jelert (G), 56' Akgun (G), 92' Pena (M)

Olympiacos - Twente 0-0

PAOK - Ferencvaros 5-0: 10' Taison, 29' Thomas, 76' Chalov, 80' rig. Zivkovic, 89' Despodov

Plzen - Manchester United 1-2: 48' Vydra (P), 62' e 88' Hojlund (M)

Roma - Braga 3-0: 10' Pellegrini, 47' Abdulhamid, 91' Hermoso

Royale Union SG - Nizza 2-1: 33' e 92' Ivanovic (R), 45'+2 Guessand (N

Ore 21

Ajax - Lazio

Bodo/Glimt - Besiktas

Elfsborg - Qarabag

Porto - Midtjylland

Lione - Eintracht

Maccabi tel Aviv - RFS

Rangers - Tottenham

Real Sociedad - Dinamo Kiev

Slavia Praga - Anderlecht

Mercoledì 11 dicembre

Fenerbahce - Athletic Club 0-2: 5' e 45' I. Williams