Europa League, i finali: fuori l'Ajax! Passano Eintracht e Bodo

Finisce il sogno europeo della Roma, continua quello della Lazio. La squadra di Ranieri paga carissimo l'errore di Hummels, che si fa espellere dopo pochi minuti a Bilbao e rende la serata infernale ai compagni. Scatenato Nico Williams, autore di una doppietta, l'Athletic vince nettamente e vola ai quarti.

Passano i "cugini" biancocelesti, seppur a fatica: all'Olimpico il Viktoria Plzen spaventa ma si arrende al terzo gol consecutivo di Romagnoli. Qualificazione facile per l'Eintracht, che travolge l'Ajax di Farioli per 4-1, e per il Bodo/Glimt, che ipoteca il passaggio del turno nel primo tempo e si può concedere anche il lusso di perdere ad Atene.

Europa League, il ritorno degli ottavi di finale

Eintracht Francoforte - Ajax 4-1: 7' Bahoya (E), 25' e 83' Gotze (E), 67' Ekitike (E), 78' Taylor (A)

Olympiacos - Bodo/Glimt 2-1: 36' Hogh (B), 53' e 65' Yaremchuk (O)

Lazio - Plzen 1-1: 52' Sulc (P), 77' Romagnoli (L)

Athletic Bilbao - Roma 3-1: 45'+3 e 82' N. Williams, 68' Berchiche, 93' rig. Paredes