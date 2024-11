Europa League, i finali: lo United rimonta il Bodo! Vince Mou, tutto facile per Braga e Rangers

vedi letture

Serata ricca di reti ed emozioni in Europa League. L'Ajax di Farioli non approfitta del pareggio della Lazio, perde a San Sebastian e lascia in vetta i biancocelesti. Vittorie autoritarie per Braga e soprattutto per i Rangers, che rifilano un poker al Nizza. Vincono anche Manchester United ed Eintracht, così come il Fenerbahce di Mourinho, che passa in rimonta a Praga.

Europa League, i risultati

Braga - Hoffenheim 3-0: 2' Bruma, 8' Fernandes, 96' V. Carvalho

FCSB - Olympiacos 0-0

Ferencvaros - Malmoe 4-1: 8' e 11' Varga (F), 18' Botheim (M), 53' Borges (F), 74' Cisse (F)

Manchester United - Bodo/Glimt 3-2: 1' Garnacho (M), 19' Evjen (B), 23' Zinckernagel (B), 45' e 50' Hojlund

Midtjylland - Eintracht Francoforte 1-2: 7' Larsson (E), 49' aut. Collins (M), 57' rig. Marmoush (E)

Nizza - Rangers 1-4: 35' Cerny, 38' Diomande, 45'+3 e 54' Igamane, 83' Bounani (N)

Real Sociedad - Ajax 2-0: 66' Barrenetxea, 85' Kubo

Slavia Praga - Fenerbahce 1-2: 7' Chory (S), 35' Dzeko (F), 85' En Nesyri (F)

Tottenham - Roma 2-2: 5' rig. Son (T), 20' Ndicka (R), 33' Johnson (T), 91' Hummels (R)

Twente - Royale Union SG 0-1: 11' Fuseini