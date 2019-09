Europa League, i finali: ok Porto, rivelazione Wolfsberger e lo United vince a fatica

Si sono concluse anche le partite delle ore 21 nella 1^ giornata della fase a gironi di Europa League. La Roma parte col piede giusto, sommergendo sotto quattro reti il Basaksehir, e nel suo girone arriva una grande sorpresa, con il poker esterno della matricola austriaca Wolfsberger in casa del Borussia Moenchengladbach. Vince, pur con qualche fatica, il Manchester United contro l'Astana, così come il Porto nei confronti del Saint-Etienne. Ok anche il Wolfsburg, mentre il Saint-Etienne cade in Belgio. Di seguito risultati e marcatori.

Espanyol - Ferencvaros 1-1 [10' aut. J. Lopez (F), 60' Vargas (E)]

Porto - Young Boys 2-1 [8' e 29' Soares (P), 15' Nsame (Y)]

Gent - Saint-Etienne 3-2 [2' e 43' David (G), 38' Khazri (S), 64' aut. Perrin (G), 75' aut. Kaminski (S)]

Ludogorets - CSKA Mosca 5-1 [11' Diveev (C), 48' Wanderson (L), 50' Lukoki (L), 52', 68' e 73' rig. Keseru (L)]

Manchester United - Astana 1-0 [73' Greenwood]

Borussia Moenchengladbach - Wolfsberger 0-4 [13' Weissman, 31' e 68' Leitgeb, 41' Ritzmaier]

Partizan - AZ 2-2 [13' Stengs (A), 42' rig. e 61' Natcho (P), 67' Boadu (A)]

Rangers - Feyenoord 1-0 [24' Ojo]

Roma - Istanbul Basaksehir 4-0 [42' aut. Caicara, 58' Dzeko, 71' Zaniolo]

Slovan Bratislava - Besiktas 4-2 [14' e 58' Sporar (S), 29' rig. Ljajic (B), 45'+1' aut. Bozhikov (B), 93' Ljubicic (S), 94' Moha (S)]

Wolfsburg - Oleksandriya 3-1 [20' Arnold (W), 24' Mehmedi (W), 66' Banada (O), 67' Brekalo (W)]

Wolverhampton - Braga 0-1 [71' Horta]