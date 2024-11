Europa League, i parziali delle 18.45: Osimhen ancora a segno, Porto avanti

Sono terminati i primi tempi delle prime sfide di Europa League in programma oggi. La capolista Lazio per ora non riesce ad abbattere il muro del Ludogorets, mentre il Galatasaray è sull'1-1 ad Alkmaar grazie ad Osimhen. Porto in vantaggio, così come Lione, PAOK e Maccabi tel Aviv.

Europa League:

AZ Alkmaar - Galatasaray 1-1: 2' Mijnans (A), 43' Osimhen (G)

Anderlecht - Porto: 0-1 24' rig. Galeno

Ath. Bilbao - Elfsborg 2-0: 6' Boiro, 24' Prados Diaz

Besiktas - Maccabi Tel Aviv 1-2: 23' Kanichowsky (M), 38' Rafa Silva (B), 45'+ 3 Peretz (M)

Dinamo Kiev - Plzen 0-0

Lazio - Ludogorets 0-0

Qarabag - Lione 0-1: 15' Mikautadze

RFS - PAOK 0-1: 2' Despodov