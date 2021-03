Europa League, i parziali delle 21: Roma avanti, bene Tottenham, Arsenal e Granada

Si sono appena conclusi i primi tempi dei match delle 21 di Europa League validi per gli ottavi di finale. Roma in vantaggio all’intervallo grazie alla rete di Pellegrini, bravo a sfruttare lo splendido assist di Pedro. Sugli altri campi, successo parziale per il Granada, avanti 1-0 sul Molde, e del Tottenham contro la Dinamo Zagabria. Anche l’Arsenal è momentaneamente avanti contro i greci dell’Olympiacos.

Ecco tutti i risultati parziali:

Granada-Molde 1-0

Tottenham-Dinamo Zagabria 1-0

Olympiacos-Arsenal 0-1

Roma-Shakhtar Donetsk 1-0