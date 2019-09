Europa League, i parziali: ok Porto, pari United, clamoroso Wolfsberger avanti di tre gol

Terminati qualche istante fa i primi tempi delle gare di stasera di Europa League. Avanti di misura la Roma grazie all'autogol di Caicara nel finale di frazione, ci sono però molti risultati a sorpresa. A partire dall'altro del girone, in cui il Wolfsberger sta letteralmente dominando a Moenchengladbach, e va all'intervallo con tre gol di vantaggio sul Borussia. Male anche l'Espanyol, sotto in casa col Ferencvaros. Nessun gol a Old Trafford, dove il Man United sta pareggiando senza gol con i kazaki dell'Astana.

Espanyol - Ferencvaros 0-1 [10' aut. J. Lopez]

Porto - Young Boys 2-1 [8' e 29' Soares (P), 15' Nsame (Y)]

Gent - Saint-Etienne 2-1 [2' e 43' David (G), 38' Khazri (S)]

Ludogorets - CSKA Mosca 0-1 [11' Diveev]

Manchester United - Astana 0-0

Borussia Moenchengladbach - Wolfsberger 0-3 [13' Weissman, 31' Leitgeb, 41' Ritzmaier]

Partizan - AZ 1-1 [13' Stengs (A), 42' Natcho (P)]

Rangers - Feyenoord 1-0 [24' Ojo]

Roma - Istanbul Basaksehir 1-0 [42' aut. Caicara]

Slovan Bratislava - Besiktas 1-2 [14' Sporar (S), 29' rig. Ljajic (B), 45'+1' aut. Bozhikov (B)]

Wolfsburg - Oleksandriya 2-0 [20' Arnold, 24' Mehmedi]

Wolverhampton - Braga 0-0