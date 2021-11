Europa League, i risultati della serata: pari per l'Eintracht, vincono Lione e Monaco

Nella serata di Europa League la sorpresa è rappresentata dall’Anversa che sfiora la vittoria in casa dell’Eintracht Francoforte, a segno anche Nainggolan, vedendo sfumare la vittoria all’ultimo minuto per il gol di Pacienca. Vincono invece le altre favorite con il Lione che rimonta in casa del Brondby calando un tris. Tris anche per il Leicester contro il Legia Varsavia, mentre Glasgow Rangers e PSV regolano per 2-0 rispettivamente Sparta Praga e Sturm Graz. Vittoria di misura per il Monaco contro la Real Sociedad e per l’Olympiacos contro il Fenerbahçe.

GRUPPO A

Brondby-Lione 1-3

51’ Uhre (B), 57’, 65’ Cherki (L), 76’ Slimani (L)

Glasgow Rangers-Sparta Praga 2-0

15’, 48’ Morelos

GRUPPO B

Monaco-Real Sociedad 2-1

28’ Volland (M), 35’ Isak (RS), 38’ Fofana (M)

PSV-Sturm Graz 2-0

45’ rig. Carlos Vinicius, 55’ Bruma

GRUPPO C

Spartak-Mosca 2-1

3’ rig, 28’ Sobolev (S), 64’ Elmas (N)

Leicester-Legia Varsavia 3-1

11’ Daka (L), 21’ Maddison (L), 26’ Mladenovic (V), 33’ Ndidi (L)

GRUPPO D

Eintracht Francoforte-Anversa 2-2

13’ Kamada (E), 33’ Nainggolan (A), 88’ Samatta, 90’+4’ Paciencia (E)

Olympiacos-Fenerbahçe 1-0

90’ Soares

GRUPPO E

Galatasaray-Marsiglia 4-2

12' Cicaldau (G), 30' aut. Caleta-Car (G), 64' Feghouli (G), 68' e 85' Milik (M), 83' Babel (G)

Lokomotiv Mosca-Lazio 0-3

56' rig. e 63' rig. Immobile, 87' Pedro

GRUPPO F

Midtjylland-Braga 3-2

2' Sviatchenko (M), 43' Horta (B), 48' Isaksen (M), 85' Galeno (B), 93' rig. Evander (M)

Stella Rossa-Ludogorets 1-0

57' Ivanic

GRUPPO G

Betis-Ferencvaros 2-0

5' Tello, 52' Canales

Bayer Leverkusen-Celtic 3-2

16' e 82' Andrich (B), 40' rig. Juranovic (C), 56' Jota (C), 87' Diaby (B)

GRUPPO H

Dinamo Zagabria-Genk 1-1

35' Menalo (D), 45' Ugbo (G)

Rapid Vienna-West Ham 0-2

40' Yarmolenko, 47' p.t. rig. Noble