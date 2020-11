Europa League, i risultati delle 21: Milan demolito in casa con Ibra titolare

Si sono concluse tutte le gare di Europa League della sera, a eccezione di Villarreal-Maccabi Tel Aviv che a causa di un forte acquazzone è iniziata con oltre un’ora di ritardo. Oltre al Milan, sconfitto sonoramente in casa per 3-0 dal Lille nonostante la presenza in campo di Ibra dall'inizio, cade malamente anche il Celtic che viene sconfitto dallo Sparta Praga per 4-1 fra le mura amiche. Vittorie facili per l’Arsenal (4-1 contro il Molde), AEK Atene (4-1 in casa dello Zorya), Leicester (4-0 al Braga), Hoffenheim (5-0 allo Slovan) e Young Boys (3-0 contro il CSKA Sofia che solo una settimana fa aveva pareggiato contro la Roma). Vittorie di misura invece per Stella Rossa e LASK Linz. Questi i risultati della serata:

Young Boys-CSKA Sofia 3-0

(2', 32' Mambimbi, 17' Sulejmani)

Arsenal-Molde 4-1

(22' Ellingsen, 45' autogol Haugen, 62’ autogol Sinyan, 69’ Pépé, 88’ Willock)

Leicester-Braga 4-0

(20', 48’ Iheanacho, 67’ Praet, 78’ Maddison)

Zorya-AEK Atene 1-4

(7' Tankovic, 34' Mantalos, 54’, 81’ Livaja, 80’ Kochergin)

Celtic-Sparta Praga 1-4

(26', 45', 77’ Julis, 65’ Griffiths, 90’ Krejci)

Milan-Lille 0-3

(22' su rigore, 55’, 58’ Yazici)

Villarreal-Maccabi Tel Aviv 1-0 (iniziata alle 22:10)

(4’ Bacca)

Anversa-LASK 0-1

(55° Eggestein)

Dinamo Zagabria-Wolfsberger 1-0

(76’ Atiemwen)

Feyenoord-CSKA Mosca 3-1

(63’ Haps, 71’ Kokçu, 72’ Geertruida, 80’ autogol Senesi)

Hoffenheim-Slovan Liberec 5-0

(22', 29' Dabbur, 59’ Grillitsch, 71’, 76’ Adamyan)

Stella Rossa-Gent 2-1

(12' Kanga, 32' Odjidja-Ofoe, 59’ Katai)