Europa League, i risultati finali: allo United non basta l’1-0. Ok il Nantes, poker Monaco

Bastava un pareggio, è arrivata una sconfitta che condanna agli spareggi per gli ottavi di Conference League. La Lazio di Maurizio Sarri cade a Rotterdam e finisce terza nel Gruppo F, alle spalle degli olandesi (che vincono il girone grazie al maggior numero di reti segnate in trasferta) e Midtjylland che invece accede ai playoff contro le retrocesse dalla Champions League. Stessa sorte per il Manchester United, a cui non basta il successo a San Sebastian perché la Real Sociedad mantiene il primo posto grazie alla migliore differenza reti. Chiudono secondi anche Monaco e Nantes, con il Qarabag e il Trabzonspor che retrocedono in Conference.

GRUPPO E

Real Sociedad-Manchester United 0-1: 17' Garnacho

Sheriff-Omonia 1-0: 88' Akanbi

CLASSIFICA

Real Sociedad 15 (differenza reti +8)

Manchester United 15 (d. r. +7)

Sheriff Tiraspol 6

Omonia 0

GRUPPO F

Feyenoord-Lazio 1-0: 64' Gimenez

Midtjylland-Sturm Graz 2-0: 15' e 72' Dreyer

CLASSIFICA

Midtjylland 8 (differenza reti +4)

Feyenoord 8 (d. r. +4)

Lazio 8 (d. r. -2)

Sturm Graz 8 (d. r. -6)

GRUPPO G

Qarabag-Friburgo 1-1: 24' rig. Petersen, 92' Owusu (Q)

Olympiacos-Nantes 0-2: 79' Mohamed, 90' Blas

CLASSIFICA

Friburgo 16

Nantes 9

Qarabag 7

Olympiacos 2

GRUPPO H

Monaco-Stella Rossa 4-1: 5', 27' e 87' Volland, 50' aut. Rodric, 54' Kanga (S)

Trabzonspor-Ferencvaros 1-0: 7' Bakasetas

CLASSIFICA

Ferencvaros 10

Monaco 10

Trabzonspor 9

Stella Rossa 6