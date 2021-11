Europa League, i risultati finali: Milik non basta al Marsiglia. Ok West Ham, Bayer e Betis

Sono terminate le prime sfide di Europa League in programma oggi. Nel Gruppo E vittoria fondamentale per la Lazio a Mosca: la squadra di Sarri resta a 3 punti dal Galatasaray e si giocherà l'accesso ai quarti all'Olimpico. I turchi sommergono il Marsiglia con un netto 4-2. Nel Gruppo F vittoria all'ultimo istante per il Midtjylland sul Braga, mentre la Stella Rossa batte di misura il Ludogorets. Successi nel Gruppo G per Bayer Leverkusen e Betis, mentre nel Gruppo H il West Ham passa a Vienna.

GRUPPO E

Galatasaray-Marsiglia 4-2

12' Cicaldau, 30' aut. Caleta-Car, 64' Feghouli, 68' e 85' Milik, 83' Babel

Lokomotiv Mosca-Lazio 0-3

56' rig. e 63' rig. Immobile, 87' Pedro

GRUPPO F

Midtjylland-Braga 3-2

2' Sviatchenko, 43' Horta (B), 48' Isaksen, 85' Galeno (B), 93' rig. Evander

Stella Rossa-Ludogorets 1-0

57' Ivanic

GRUPPO G

Betis-Ferencvaros 2-0

5' Tello, 52' Canales

Bayer Leverkusen-Celtic 3-2

16' e 82' Andrich, 40' rig. Juranovic (C), 56' Jota (C), 87' Diaby

GRUPPO H

Dinamo Zagabria-Genk 1-1

35' Menalo, 45' Ugbo (G)

Rapid Vienna-West Ham 0-2

40' Yarmolenko, 47' p.t. rig. Noble