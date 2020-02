Europa League, i verdetti: Ajax e Benfica eliminati, Arsenal ai supplementari

Dopo Braga, Porto e Sporting, il Portogallo perde anche l'ultima rappresentante in Europa League: il Benfica non va oltre il 3-3 in casa contro lo Shakhtar e abbandona la competizione, così come l'Ajax e il Celtic, eliminati a sorpresa da Getafe e Copenhagen. Valanga Manchester United sul Bruges, il Siviglia soffre ma passa. Arsenal e Olympiacos si giocheranno la qualificazione ai tempi supplementari.

Ajax-Getafe 2-1 (andata 0-2): 5' Mata (G), 10' Danilo, 63' aut. Oliveira

Arsenal-Olympiacos 0-1 (and. 1-0): 53' Cisse. Partita ai tempi supplementari

Benfica-Shakhtar 3-3 (and. 1-2): 9' Pizzi, 12' aut. Dias (S), 36' Dias, 47' Rafa Silva, 49' Stepanenko (S), 71' Alan Patrick

Celtic-Copenhagen 1-3 (and. 1-1): 51' Santos, 83' rig. Edouard (Ce), 85' Biel, 88' N'Doye

Inter-Ludogorets 2-1 (and. 2-0): 26' Cauly (L), 32' Biraghi, 49' p.t. Lukaku

Manchester United-Club Brugge 5-0 (and. 1-1): 27' Fernandes, 35' Ighalo, 41' McTominay, 82' e 94' Fred

Siviglia-Cluj 0-0 (and. 1-1)