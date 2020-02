Europa League, i verdetti delle 18.55: Porto già eliminato, bene Wolfsburg e Basilea

MULTIMEDIA VIDEO - COMPLEANNO IN ANTICIPO PER MILIK: RISATE E MUSICA CON COMPAGNI DI SQUADRA E AMICI Festa grande per Arek Milik. Con discreto anticipo rispetto al 28 febbraio, l'attaccante polacco ha deciso di festeggiare il suo compleanno. Festa grande per Arek Milik. Con discreto anticipo rispetto al 28 febbraio, l'attaccante polacco ha deciso di festeggiare il suo compleanno.