Europa League, i verdetti: Real Sociedad e Stella Rossa avanti, Marsiglia e PSV in Conference

Napoli agli spareggi, Spartak primo nel girone col brivido. La squadra russa rischia la "retrocessione" in Conference al 98', ma il Legia Varsavia sbaglia il calcio di rigore e condanna il Leicester. Le partite delle 18.45 regalano altri due verdetti: la Real Sociedad chiude al secondo posto il Gruppo B, mentre nel Gruppo D l'Eintracht è primo e l'Olympiacos giocherà i playoff.

Nei match delle 21 alla Lazio non riesce l'impresa all'Olimpico. Il Galatasaray resiste e centra il primo posto del Gruppo E, costringendo la squadra di Sarri ai playoff, come già successo al Napoli. Il Marsiglia vince contro il Lokomotiv Mosca e va a giocarsi gli spareggi di Conference League. Nel Gruppo F lotta serrata fino alla fine: la spunta la Stella Rossa, che pareggia a Braga e va agli ottavi, mentre il Midtjylland non passa sul campo del Ludogorets e chiude terzo. Poco da dire nei Gruppi G e H, dove i giochi erano già fatti: ottavi raggiunti per Bayer Leverkusen e West Ham, agli spareggi vanno Betis e Dinamo Zagabria, in Conference retrocedono Celtic e Rapid Vienna.

GRUPPO A

Lione-Rangers 1-1

42' Wright, 49' aut. Bassey (L)

Sparta Praga-Brondby 2-0

43' Hancko, 49'Hlozek

CLASSIFICA

Lione 16 (qualificato agli ottavi)

Rangers 8 (agli spareggi di Europa League)

Sp. Praga 7 (agli spareggi di Conference League)

Brondby 2

GRUPPO B

Sturm Graz-Monaco 1-1

9' rig. Jantscher (SG), 31' Volland

Real Sociedad-PSV Eindhoven 3-0

43' rig. e 62' Oyarzabal, 93' Sorloth

CLASSIFICA

Monaco 13 (qualificato agli ottavi)

Real Sociedad 9 (agli spareggi di Europa League)

PSV 8 (agli spareggi di Conference League)

Sturm Graz 2

GRUPPO C

Napoli-Leicester 3-2

4' Ounas, 24' e 53' Elmas, 27' Evans (L), 33' Dewsbury-Hall (L)

Legia Varsavia-Spartak Mosca 0-1

17' Bakaev

CLASSIFICA

Spartak Mosca 10 (qualificato agli ottavi)

Napoli10 (agli spareggi di Europa League)

Leicester 8 (agli spareggi di Conference League)

Legia Varsavia 6

GRUPPO D

Anversa-Olympiacos 1-0

7' Balikwisha

Fenerbahce-Eintracht Francoforte 1-1

29' Sow, 42' Berisha (F)

CLASSIFICA

Eintracht 12 (qualificato agli ottavi)

Olympiacos 9 (agli spareggi di Europa League)

Fenerbahce 6 (agli spareggi di Conference League)

Anversa 5

GRUPPO E

Lazio-Galatasaray 0-0

Marsiglia-Lokomotiv Mosca 1-0

35' Milik

CLASSIFICA

Galatasaray 12 (qualificata agli ottavi)

Lazio 9 (agli spareggi di Europa League)

Marsiglia 7 (agli spareggi di Conference League)

Lokomotiv Mosca 2

GRUPPO F

Braga-Stella Rossa 1-1

52' rig. Galeno, 70' rig. Katai (S)

Ludogorets-Midtjylland 0-0

CLASSIFICA:

Stella Rossa 11 (qualificata agli ottavi)

Braga 10 (agli spareggi di Europa League)

Midtjylland 9 (agli spareggi di Conference League)

Ludogorets 2

GRUPPO G

Ferencvaros-Bayer Leverkusen 1-0

82' Laidouni

Celtic-Betis 3-2

3' Welsh, 69' aut. Bain (B), 72' Henderson, 75' Borja Iglesias (B), 78' rig. Turnbull

CLASSIFICA

Bayer Leverkusen 14 (qualificata agli ottavi)

Betis Siviglia 10 (agli spareggi di Europa League)

Celtic 9 (agli spareggi di Conference League)

Ferencvaros 4

GRUPPO H

West Ham-Dinamo Zagabria 0-1

4' Orsic

Genk-Rapid Vienna 0-1

29' Ljubicic

CLASSIFICA

West Ham 13 (qualificata agli ottavi)

Dinamo Zagabria 10 (agli spareggi di Europa League)

Rapid Vienna 6 (agli spareggi di Conference League)

Genk 5