Ufficiale Europa League, il Bologna sfiderà l’Aston Villa: tutti gli accoppiamenti dei quarti

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Le migliori otto squadre di Europa League sono finalmente note: il Bologna è l’unica rappresentante italiana rimasta in corsa, mentre Spagna, Inghilterra e Portogallo mantengono ancora due squadre ciascuna. La Germania è invece rappresentata dal Friburgo, completando così il quadro dei quarti di finale.

Calendario e accoppiamenti dei quarti

Le partite d’andata si giocheranno l’8 e il 9 aprile, con i ritorni fissati per il 16 aprile. Gli accoppiamenti sono i seguenti: Braga-Betis, Friburgo-Celta, Porto-Nottingham Forest e Bologna-Aston Villa. Questi incontri promettono equilibrio e spettacolo, con ogni squadra pronta a giocarsi le proprie chance per accedere alle semifinali della competizione.

Questi invece gli accoppiamenti per le semifinali:

Braga o Betis - Friburgo o Celta

Porto o Nottingham Forest - Bologna o Aston Villa