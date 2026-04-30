EL, i risultati: il Nottingham batte l’Aston Villa di misura! Il Braga passa allo scadere
Il Nottingham Forest si aggiudica con pieno merito il primo round del derby inglese di Europa League, superando 1-0 l’Aston Villa grazie al rigore freddissimo trasformato da Chris Wood. Per il 34enne attaccante neozelandese si tratta del gol numero 200 in carriera, arrivato dagli undici metri contro un portiere esperto come Emiliano “Dibu” Martínez, colto in questo caso impreparato. La squadra di Unai Emery esce dunque sconfitta dalla gara d’andata, ma avrà la possibilità di ribaltare tutto nella sfida di ritorno al Villa Park, in programma il 7 maggio.
Braga, colpo allo scadere: battuto il Friburgo 2-1
Successo anche per lo Sporting Braga, che si impone 2-1 sul Friburgo nella semifinale d’andata di Europa League grazie a un finale incandescente. I portoghesi trovano la vittoria all’ultimo assalto con il tap-in decisivo di Dorgeles, dopo una partita combattuta e ricca di episodi. In precedenza era stato Tiknaz a sbloccare il match, mentre il rigore trasformato da Vincenzo Grifo aveva riportato in equilibrio la sfida per i tedeschi. Alla fine, però, è il Braga a festeggiare, in attesa del ritorno previsto in Germania il 7 maggio.
Finali
Nottingham Forest - Aston Villa 1-0
Sporting Braga - Friburgo 2-1
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Como
|Napoli
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