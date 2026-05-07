Lucca parte dalla panchina: le formazioni ufficiali di Aston Villa-Nottingham Forest
Aston Villa-Nottingham Forest e Friburgo-Sporting Braga rappresentano gli ultimi novanta minuti decisivi per stabilire chi conquisterà l’accesso alla finalissima di Europa League, in programma mercoledì 20 maggio alle ore 21:00 al Tupras Stadium di Istanbul, casa del Besiktas. Al Villa Park va in scena il derby inglese, con l’Aston Villa chiamato a rimontare lo 0-1 maturato nella gara d’andata a Nottingham. Nell’altra semifinale, al Mooswaldstadion, il Friburgo prova a ribaltare la situazione contro lo Sporting Braga, che arriva forte del 2-1 conquistato nella partita di andata in Portogallo.
Le formazioni ufficiali delle semifinali
ASTON VILLA (3-5-2): Martinez; Lindelof, Konsa, Pau Torres; Cash, McGinn, Buendia, Tielemans, Digne; Rogers, Watkins.
A disposizione: Bizot, Wright, Mings, Elliott, Garcia, Abraham, Sancho, Douglas Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey.
Allenatore: Unai Emery
NOTTINGHAM FOREST (4-4-2): Ortega; Cunha, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, McAtee; Igor Jesus, Wood.
A disposizione: Sels, Willows, Murillo, Sangaré, Gibbs-White, Ndoye, Lucca, Yates, Bakwa, Whitehall, Sinclair, Hanks.
Allenatore: Vitor Pereira
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic.
A disposizione: Muller, Huth, Jung, Scherhant, Holer, Irié, Philipp, Gunter, Makengo, Ogbus, Steinmann, Tarnutzer.
Allenatore: Julian Schuster
SPORTING BRAGA (4-3-3): Hornicek; Victor Gomez, Carvalho, Paulo Oliveira, Lagerbielke; Joao Moutinho, Tiknaz, Gorby; Dorgeles, Zalazar, Pau Victor.
A disposizione: Tiago Sa, Bellaarouch, Lelo, El Ouazzani, Moscardo, Horta, Fran Navarro, Da Rocha, Noro, Mordomo Silva, Gabri Martinez, Luisinho.
Allenatore: Carlos Vicens
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro