Friburgo-Aston Villa, le formazioni ufficiali: Grifo dal 1', Emery con il tridente
Tutto pronto ad Istanbul per il capitolo finale dell'edizione 2025/26 di Europa League. Da una parte il Friburgo, arrivato all'ultimo capitolo dopo aver battuto lo Sporting Braga. Dall'altra l'Aston Villa di Unai Emery, alla sua sesta finale europea in carriera, arrivata dopo aver eliminato il Nottingham Forest nel derby inglese. Di seguito le formazioni ufficiali.
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Lienhart, Ginter, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic.
A disposizione: Muller, Huth, Jung, Osterhage, Scherhant, Holer, Irié, Philipp, Gunter, Makengo, Rosenfelder, Ogbus.
Allenatore: Julian Schuster
ASTON VILLA (3-4-2-1): Martinez; Lindelof, Konsa, Pau Torres; Cash, McGinn, Tielemens, Digne; Rogers, Buendia; Watkins
A disposizione: Bizot, Wright, Mings, Elliott, Andres Garcia, Abraham, Sancho, Douglas Luiz, Maatsen, Onana, Bogarde, Bailey.
Allenatore: Unai Emery.
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