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Friburgo-Aston Villa, le formazioni ufficiali: Grifo dal 1', Emery con il tridente

Friburgo-Aston Villa, le formazioni ufficiali: Grifo dal 1', Emery con il tridenteTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:10Europa League
di Antonio Noto
L'Aston Villa di Unai Emery, alla sua sesta finale europea in carriera, arrivata dopo aver eliminato il Nottingham Forest nel derby inglese.

Tutto pronto ad Istanbul per il capitolo finale dell'edizione 2025/26 di Europa League. Da una parte il Friburgo, arrivato all'ultimo capitolo dopo aver battuto lo Sporting Braga. Dall'altra l'Aston Villa di Unai Emery, alla sua sesta finale europea in carriera, arrivata dopo aver eliminato il Nottingham Forest nel derby inglese. Di seguito le formazioni ufficiali.

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Lienhart, Ginter, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic.
A disposizione: Muller, Huth, Jung, Osterhage, Scherhant, Holer, Irié, Philipp, Gunter, Makengo, Rosenfelder, Ogbus.
Allenatore: Julian Schuster

ASTON VILLA (3-4-2-1): Martinez; Lindelof, Konsa, Pau Torres; Cash, McGinn, Tielemens, Digne; Rogers, Buendia; Watkins
A disposizione: Bizot, Wright, Mings, Elliott, Andres Garcia, Abraham, Sancho, Douglas Luiz, Maatsen, Onana, Bogarde, Bailey.
Allenatore: Unai Emery.