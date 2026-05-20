Europa League, l'Aston Villa trionfa a Istanbul! Emery si conferma re della coppa: è la 5ª!

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Una vittoria netta e meritata per la squadra allenata da Unai Emery, che aggiunge così la quinta Europa League della propria carriera su sei finali disputate.

L’Aston Villa torna a conquistare un trofeo europeo dopo 44 anni battendo il Friburgo per 3-0 nella finale di Europa League. Una vittoria netta e meritata per la squadra allenata da Unai Emery, che aggiunge così la quinta Europa League della propria carriera su sei finali disputate, confermandosi uno degli allenatori più vincenti nella storia della competizione.

Tielemans, Buendia e Rogers firmano il trionfo

L’Aston Villa ha iniziato la partita con grande intensità, affidandosi subito alla qualità dei suoi uomini offensivi. Dopo alcune occasioni create da Rogers, gli inglesi sono riusciti a sbloccare il match al 41’ grazie a uno splendido destro al volo di Youri Tielemans sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo. Il gol ha dato fiducia ai Villans, che pochi istanti prima dell’intervallo hanno trovato anche il raddoppio con una bellissima conclusione a giro di Emiliano Buendía. Nella ripresa la squadra di Emery ha controllato completamente il gioco, chiudendo definitivamente i conti al 59’ con la rete di Morgan Rogers, bravo a finalizzare in scivolata un assist rasoterra di Buendia. L’Aston Villa ha poi sfiorato più volte anche il poker, mentre il Friburgo ha provato soltanto nel finale a trovare il gol della bandiera, senza però riuscire a superare Emiliano Martínez. Al triplice fischio è esplosa così la festa degli inglesi, tornati sul tetto d’Europa dopo oltre quattro decenni.