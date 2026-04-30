Ufficiale Lucca parte dalla panchina! Le formazioni ufficiali di Nottingham Forest-Aston Villa

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Sono state diramate le formazioni ufficiali di Nottingham Forest-Aston Villa, match valido per la semifinale d’andata di Europa League.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Nottingham Forest-Aston Villa, match valido per la semifinale d’andata di Europa League. Alcune esclusioni importanti tra le fila dei “Tricky Trees”: Ndoye non è stato convocato, mentre Lucca - attaccante in prestito dal Napoli - parte dalla panchina. Dal primo minuto spazio invece all’ex Torino Aina sulla fascia destra in una difesa a quattro, con Milenković al centro, passato in carriera alla Fiorentina. A centrocampo c’è anche l’ex Bologna Nicolás Domínguez, mentre in attacco il tecnico Pereira punta sul tandem composto da Igor Jesus e Wood.

Le scelte di Emery e il caso Ndoye

Dall’altra parte, Unai Emery risponde con una formazione molto pesante: Rogers e Watkins formano la coppia offensiva, con “Dibu” Martínez tra i pali. In panchina restano diversi ex Serie A come Abraham, Douglas Luiz e Bailey, pronti a subentrare. Intanto, secondo il Nottingham Post, Dan Ndoye non ha preso parte alla consueta seduta di rifinitura in vista del match: l’ex Bologna ha svolto allenamenti individuali all’interno del centro sportivo del club e, anche per questo motivo, è arrivata la decisione di escluderlo dalla lista dei convocati.

Nottingham Forest (4-4-1-1): Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus, Wood.

A disposizione: Sels, Willows, Lucca, Yates, McAtee, Bakwa, Abbott, Whitehall, Sinclair, Hanks, Blake.

Allenatore: Vitor Pereira.

Aston Villa (4-4-2): E.Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Tielemans, Onana, Buendia; Rogers, Watkins.

A disposizione: Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Elliott, Andres Garcia, Abraham, Sancho, Douglas Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey.

Allenatore: Unai Emery.