Ufficiale Europa League, il quadro delle semifinali: date e combinazioni

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La finale dell'Europa League invece è già fissata per mercoledì 20 maggio alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, con 42mila posti

È ufficiale: sono rimaste quattro squadre a contendersi l’Europa League 2025/26. A giocarsi un posto in finale saranno Friburgo, Sporting Braga, Aston Villa e Nottingham Forest. Tra loro una formazione tedesca guidata anche dall’esperienza dell’italiano Grifo, i portoghesi protagonisti dell’eliminazione del Betis Siviglia, e due club inglesi, con il Nottingham Forest capace di superare il Porto di Farioli in un doppio confronto combattuto.

Le date delle semifinali di Europa League

Il prossimo passaggio del torneo è già definito: le gare d’andata delle semifinali si disputeranno giovedì 30 aprile, mentre i match di ritorno sono in programma per il 7 maggio.

Ecco il quadro completo delle semifinali:

Andata - Friburgo-Braga (giovedì 30 aprile, ore 21); Ritorno - Aston Villa-Nottingham Forest (giovedì 30 aprile, ore 21).

Ritorno - Braga-Friburgo (martedì 7 maggio, ore 21); Ritorno - Nottingham Forest-Aston Villa (martedì 7 maggio, ore 21).

La finale dell'Europa League invece è già fissata per mercoledì 20 maggio alla Vodafone Arena di Istanbul, casa del Besiktas, con 42mila posti a sedere e già sede di finali europee, come la Supercoppa UEFA 2019 tra Liverpool e Chelsea.