Bologna, i quotidiani bocciano Italiano: "Crollo totale, non si è visto nulla!"

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Bocciatura totale per Vincenzo Italiano per il ko 4-0 ieri contro l'Aston Villa. La Gazzetta dello Sport lo valuta 4 in pagella

Bocciatura totale per Vincenzo Italiano per il ko 4-0 ieri contro l'Aston Villa. La Gazzetta dello Sport lo valuta 4 in pagella e motiva così il voto basso: "Tom Cruise non s'è visto. Nemmeno i suoi. Lo scambio di terzini non ha funzionato: anzi, nulla ha funzionato. In 40 minuto, 0-3: crollo totale".

Da Tuttomercatoweb voto 4,5 per l'allenatore ex Fiorentina che tanto piace al Napoli qualora dovesse partire Conte: "Il suo Bologna viene preso a pallate dall'Aston Villa. Se è vero che aveva avvertito tutti dinanzi alle evidenti difficoltà dell'impresa, allo stesso tempo la sua squadra non ha neanche fatto finta di reagire e si è lasciata costantemente imbucare in profondità. Bologna fuori dall'Europa con un risultato complessivo di 7-1, peccato".