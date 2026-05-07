Ufficiale Europa League, Nottingham a casa! Il Friburgo ribalta il Braga: risultati e verdetti

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Le due squadre sono riuscite a ribaltare le sconfitte subite nella gara d’andata contro Nottingham Forest e Sporting Braga

Sarà Friburgo-Aston Villa la finale di Europa League 2026. Le due squadre sono riuscite a ribaltare le sconfitte subite nella gara d’andata contro Nottingham Forest e Sporting Braga, conquistando così l’accesso all’ultimo atto della competizione.

Il racconto delle due semifinali

Tutto semplice a Villa Park per l’Aston Villa di Unai Emery, che centra la sua sesta finale europea in carriera travolgendo il Nottingham Forest con un netto 4-0. Decisive le reti di Watkins nel primo tempo, il raddoppio su rigore di Buendia e la doppietta nel finale di McGinn, in una gara mai realmente in discussione.

Più combattuta ma comunque in discesa la qualificazione del Friburgo, che indirizza il match già nella prima frazione grazie anche all’espulsione diretta di Dorgeles al 6’. I tedeschi si impongono infine per 3-0 con la doppietta di Kübler e la rete di Manzambi, completando così la rimonta dopo lo svantaggio dell’andata. La finale è in programma mercoledì 20 maggio alle ore 21:00 al Tupras Stadium di Istanbul, casa del Besiktas.