Europa League, il punto sulle avversarie del Napoli: Rijeka fermato dal Covid

Vola la Real Sociedad, prossima avversaria del Napoli, in Liga. Terzo successo consecutivo per gli uomini di Imanol e sempre con tre gol di scarto. Ieri un netto 4-1 al neopromosso Heusca e si portano solitari al comando della classifica, anche se le dirette inseguitrici Real Madrid e Granada hanno una gara da recuperare e l'Atlético due. Protagonista Oyarzabal, autore di una doppietta. A segno anche Portu e Isak.

L'AZ ha vinto a Napoli, ma in patria sa solo pareggiare. Cinque in cinque partite. Non sugge alla regola anche l'ultima partita contro il Den Haag, terminata 2-2. Di Gudmundsson e Karlsson le reti degli eurorivali dei partenopei, aggiuantati nella serata di ieri a tre minuti dalla fine. La classifica piange: decimo posto in classifica.

Rinviata la partita del Rijeka a seguito della pandemia di Covid-19 che ha colpito anche la Croazia. Il Gorica, squadra che avrebbe dovuto affrontare ieri, ha in rosa ben 13 calciatori positivi, più tre membri dello staff.