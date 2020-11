Europa League, il riepilogo del girone: Napoli col Rijeka a caccia della vetta

Il Napoli è pronto a tornare in campo in Europa League dopo i tre punti raccolti nelle prime due giornate del Gruppo F. Ko alla prima al San Paolo contro l'AZ e riscatto nella sfida contro la Real Sociedad grazie al gol di Politano. Adesso la formazione di Rino Gattuso non può fermarsi e deve cercare di mettere la freccia verso i sedicesimi di finale nel match di oggi a Fuorigrotta contro il fanalino di coda Rijeka. Queste la situazione del girone:

GRUPPO F

Az Alkmaar 6

Napoli 3

Real Sociedad 3

Rijeka 0

Giovedì 22 ottobre

Napoli-AZ Alkmaar 0-1

(57' De Wit)

Rijeka-Real Sociedad 0-1

(93' Jon)

Giovedì 29 ottobre

(6' rig. Koopmeiners, 20', 60' Gudmundsson, 51' Karlsson; 72' Kulenovic)

Real Sociedad-Napoli 0-1

(56' Politano)

Giovedì 5 novembre

Ore 18.55 Rijeka-Napoli

Ore 18.55 Real Sociedad-AZ