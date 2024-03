Europa League, il sorteggio dei quarti: derby italiano e sfida durissima per l’Atalanta!

A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i quarti di Europa League.

A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i quarti di Europa League. Ecco cosa è emerso dall'urna, che di certo non ha sorriso alle italiane, visto che ci sarà il derby tra Milan e Roma e per l'Atalanta ha riservato i favoritissimi inglesi del Liverpool.

Europa League, quarti di finale - Andata 11 aprile, Ritorno 18 aprile

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Olympique Marsiglia

Europa League, semifinali - Andata 2 maggio, Ritorno 9 maggio

Benfica-Olympique Marsiglia VS Liverpool-Atalanta

Milan-Roma VS Bayer Leverkusen-West Ham

Europa League, finale - 22 maggio, Aviva Stadium (Dublino)