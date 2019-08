Europa League, il Torino non sarà testa di serie all'eventuale play-off: rischio PSV e Wolverhampton

Nel terzo turno di qualificazione di Europa League il Torino affronterà lo Shakhtyor Soligorsk (andata l'8 agosto, il ritorno il 15 in trasferta); ma a questa fase della competizione hanno avuto accesso anche altre squadre con un coefficiente superiore a quello dei granata.

Tradotto: lunedì, quando avverrà il sorteggio degli accoppiamenti dei playoff, il Torino non sarà nell’urna delle testa di serie il che significa che - in caso di passaggio di turno sullo Shakhtyor Soligorsk - i granata poi potrebbero incontrare una tra Wolverhampton, Legia Varsavia, Steaua Bucarest o PSV Eindhoven. Queste le possibili avversarie più ostiche, a meno che non esca fuori qualche sorpresa tra Pyunik, Atromitos, Mladá Boleslav e Haugesund.

Prima del sorteggio degli accoppiamenti dei playoff (in programma lunedì alle 13.30), le squadre sono state suddivise in tre gruppi e il Toro è stato sorteggiato nel Gruppo 1. Questa la suddivisione in gruppi con la distinzione tra teste di serie e non:



GRUPPO 1

Teste di serie

1: Pyunik (ARM) / Wolverhampton Wanderers (ENG)

2: Legia Varsavia (POL) / Atromitos (GRE)

3: Steaua Bucarest (ROU) / Mladá Boleslav (CZE)

4: Haugesund (NOR) / PSV Eindhoven (NED)

Non teste di serie

5: Torino (ITA) / Shakhtyor Soligorsk (BLR)

6: Ventspils (LVA) / Vitória SC (POR)

7: Austria Wien (AUT) / Apollon Limassol (CYP)

8: Midtjylland (DEN) / Rangers (SCO)

GRUPPO 2

Teste di serie

1: Sparta Praha (CZE) / Trabzonspor (TUR)

2: Feyenoord (NED) / Dinamo Tbilisi (GEO)

3: AEK Larnaca (CYP) / Gent (BEL)

4: Luzern (SUI) / Espanyol (ESP)

Non teste di serie

5: Universitatea Craiova (ROU) / AEK Atene (GRE)

6: Rijeka (CRO) / Aberdeen (SCO)

7: CSKA Sofia (BUL) / Zorya Luhansk (UKR)

8: Norrköping (SWE) / Hapoel Beer-Sheva (ISR)

GRUPPO 3

Teste di serie

1: Anversa (BEL) / Viktoria Plzeň (CZE)

2: Brøndby (DEN) / Braga (POR)

3: Vaduz (LIE) / Eintracht Frankfurt (GER)

4: Malmö (SWE) / Zrinjski (BIH)

5: Partizan Belgrado (SRB) / Malatyaspor (TUR)

Non teste di serie

6: Thun (SUI) / Spartak Moskva (RUS)

7: Molde (NOR) / Aris Thessaloniki (GRE)

8: Lokomotiv Plovdiv 1926 (BUL) / Strasbourg (FRA)

9: Mariupol (UKR) / AZ Alkmaar (NED)

10: Neftçi (AZE) / Bnei Yehuda Tel-Aviv (ISR)