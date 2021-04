Europa League, il Villarreal domina e batte 2-1 un pessimo Arsenal

Termina 2-1 per il Villarreal l’andata della semifinale di Europa League contro l’Arsenal. Per i padroni di casa vittoria pienamente meritata, anche in virtù di un avversario mai in partita e andato anche più volte vicino al tracollo definitivo. Gara nervosa e giocata su buoni ritmi, imposti alla partita soprattutto dai padroni di casa, che si sono difesi con ordine e hanno colpito quando dovevano. Il vantaggio arriva dopo dieci minuti, grazie ad un'azione personale di Chukwuenze che serve l'accorrente Trigueros, il quale fulmina Leno sul primo palo. L'Arsenal prova a farsi vedere in avanti ma Saka e Smithe-Rowe non sono in serata, così è ancora il Submarino Amarillo a raddoppiare. Partey si dimentica di marcare Albiol, che sul secondo palo raccoglie una torre e batte ancora Leno. Nella ripresa, i Gunners accorciano le distanze grazie ad un calcio di rigore di Pepè.