Europa League, le combinazioni per strappare subito il pass per i sedicesimi di finale

Partita decisiva per il Napoli in Europa Questa sera, gli azzurri di Gattuso saranno di scena contro l’AZ Alkmaar: una vittoria garantirebbe il passaggio del turno, mentre per il primo posto quasi certamente sarà decisiva l'ultima partita, al San Paolo contro la Real Sociedad.

Le partite di stasera

AZ Alkmaar-Napoli

Real Sociedad-Rijeka

La classifica

Napoli 9

Real Sociedad 7

AZ Alkmaar 7

Rijeka 0