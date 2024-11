Ufficiale Europa League, le formazioni di Lazio-Porto: tanti cambi per Baroni

Tante rotazioni nel 4-2-3-1 di Baroni. Gli unici confermati rispetto al match di campionato contro il Cagliari sono Romagnoli in difesa, Guendouzi in mediana e Castellanos nel ruolo di centravanti. Per il resto spazio a Mandas tra i pali, con Marusic, Gigot e Tavares in difesa; a centrocampo c'è Vecino con l'ex Marsiglia, mentre sulla trequarti giocheranno Tchaouna, Pedro e Zaccagni.

Modulo speculare per Vitor Bruno, che si affida a Djalò e Perez - due vecchie conoscenze della Serie A - al centro della difesa. Sulle fasce Martim e Moura, mentre in mezzo al campo agiranno Varela ed Eustaquio; Omorodion sarà supportato da Namaso, Vieira e Galeno .

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; Martim Fernandes, Perez, Djalò, Moura; Varela, Eustaquio; Namaso, Vieira, Galeno; Omorodion.