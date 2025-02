Ufficiale Europa League, le formazioni di Roma-Porto: Ranieri sorprende in difesa

Claudio Ranieri sorprende tutti per il playoff di ritorno di Europa League che la Roma giocherà dalle 18.45 contro il Porto all'Olimpico. In attacco c'è Shomurodov, che rimpiazza l'infortunato Dovbyk, ma è in difesa la notizia. Out Hummels, giocano Celik, Mancini, Ndicka, con El Shaarawy e Angelino esterni a tutta fascia. Panchina pure per Soule.

Anselmi risponde invece con il tridente formato da Pepe, Samu e Fabio Vieira in attacco. Ci sono due vecchie conoscenze della Serie A invece in difesa, ovvero Djalo e Nehuen Perez, entrambi titolari.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Shomurodov. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Abdulhamid, Hummels, Soule, Nelsson, Baldanzi, Pisilli, Sangare. Allenatore: Claudio Ranieri.

Porto (3-4-3): Diogo Costa; Djalo, Nehuen Perez, Otavio; Joao Mario, Eustaquio, Varela, Francisco Moura; Pepe, Samu, Fabio Vieira. A disposizione: Claudio Ramos, Portugal, Marcano, William Gomes, Zaidu, Namaso, Andre Franco, Perez, Gul, Gonçalo Borges, Rodrigo Mora, Ze Pedro. Allenatore: Martin Anselmi.