Europa League, le formazioni ufficiali della finale tra Eintracht e Rangers

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto pronto al Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia per la finale di Europa League 2021/2022 fra Eintracht Francoforte e Rangers. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici Oliver Glasner e Giovanni van Bronckhorst, con i due ex italiani Hauge e Ramsey inizialmente in panchina:

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Touré, N'Dicka; Knauff, Rode, Sow, Kostic; Kamada, Lindstrom; Borré

RANGERS (5-4-1): McGregor; Tavernier, Lundstram, Goldson, Bassey, Barisic; Aribo, Jack, Kamara, Kent; Wright