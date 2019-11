Europa League, le formazioni ufficiali di Basaksehir-Roma: c'è l'ex azzurro Diawara

Out Under e dentro Kluivert. Questa la scelta in attacco di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, per la sfida contro l'Istanbul Basaksehir in Europa League.

Queste le formazioni ufficiali della sfida al Fatih Terim Stadium: Istanbul Basaksehir (4-3-3): Mert Gunok; Ponck, Skrtel, Epureanu, Clichy; Azubuike, Mehmet Topal, Irfan Can Kahveci; Visca, Crivelli, Gulbrandsen. All.: Buruk. Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All.: Fonseca.