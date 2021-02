Europa League, le formazioni ufficiali di Stella Rossa-Milan e Braga-Roma

Un anticipo di derby. Il Milan torna in campo in Europa League: ai 18,55 i rossoneri sfideranno la Stella Rossa, allenata dall'ex interista Dejan Stankovic. Si parte dalla gara del Marakanà (ufficialmente stadio Rajko Mitić).

Dejan Stankovic cambia modulo e sceglie la difesa a tre per affrontare il Diavolo. Titolare come centravanti un volto noto della Serie A come Falcinelli. Stefano Pioli non sorprende e lascia fuori Zlatan Ibrahimovic. Nei rossoneri parte Mandzukic dal primo minuto, col tridente Castillejo-Krunic-Rebic alle sue spalle. Tomori in coppia con Romagnoli in difesa.

Ecco le formazioni ufficialii di Stella Rossa-Milan.

Stella Rossa (3-4-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobaljic, Ganka, Petrovic, Rodic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli. Allenatore: Dejan Stankovic.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Meité; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic. Allenatore: Stefano Pioli.

La Roma si gioca l'andata dei sedicesimi di Europa League in trasferta, in casa del Braga. Per l'occasione, Paulo Fonseca sceglie di vestire la sua Roma col 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta e non Mirante. Cristante al centro della difesa e Mancini-Ibanez ai suoi lati, mentre a centrocampo trova spazio Diawara con Spinazzola e Karsdorp sulla fasce. Davanti Edin Dzeko vince il ballottaggio con Mayoral, il bosniaco sarà supportato da Mkhitaryan e Pedro.

Nei portoghesi, titolare Nico Gaitan nonostante le indicazioni della vigilia vedessero l'ex Benfica inizialmente in panchina.

Queste le formazioni ufficiali di Braga-Roma:

BRAGA (4-3-3): Matheus; Esgaio, Tormena, Raul Silva, Nuno Sequeira; Al Musrati, Fransergio, Gaitan; Ricardo Horta, Sporar, Galeno

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko