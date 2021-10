Europa League, Leicester secondo in attesa del Napoli: la classifica del Gruppo C

Con la vittoria sullo Spartak Mosca per 4-3, il Leicester sale al secondo posto momentaneo nella classifica del Gruppo C di Europa League. Quota 4 punti per gli inglesi che staccano il Napoli e scavalcando lo Spartak Mosca portandosi in seconda posizione. Vincendo domani, il Napoli raggiungerebbe gli inglesi portandosi a -2 dal Legia al momento capolista con 6 punti.