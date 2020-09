Europa League, oggi il 3° turno preliminare: in campo il Milan, possono già cadere delle big

Oggi è la giornata della Supercoppa Europea, ma anche del terzo turno preliminare di Europa League. Di seguito il programma delle gare uniche che porteranno poi al quarto e ultimo turno per l'accesso ai gironi (già sorteggiato, clicca qui). In campo anche un'italiana, il Milan, che se dovesse eliminare il Bodo Glimt, sfiderebbe una tra Besiktas e Rio Ave in gara unica in trasferta.

Europa League - Qualificazione

16:00 Ararat-Armenia (Arm) - Celje (Slo)

17:30 KuPS (Fin) - Suduva (Ltu)

18:00 MOL Fehervar (Hun) - Reims (Fra)

18:00 Plzen (Cze) - Sonderjyske (Den)

18:30 FK Rostov (Rus) - M. Haifa (Isr)

19:00 Besiktas (Tur) - Rio Ave (Por)

19:00 Charleroi (Bel) - Partizan (Srb)

19:00 CSKA Sofia (Bul) - B36 Torshavn (Fai)

19:00 Djurgarden (Swe) - CFR Cluj (Rou)

19:00 Malmo FF (Swe) - Lok. Zagreb (Cro)

19:00 Mura (Slo) - PSV (Ned)

19:00 Riga FC (Lat) - Celtic (Sco)

19:00 Rosenborg (Nor) - Alanyaspor (Tur)

19:00 Willem II (Ned) - Rangers (Sco)

19:30 FCSB (Rou) - Liberec (Cze)

19:30 H. Beer Sheva (Isr) - Motherwell (Sco)

20:00 APOEL (Cyp) - Zrinjski (Bih)

20:00 FC Copenhagen (Den) - Piast (Pol)

20:00 Galatasaray (Tur) - Hajduk Split (Cro)

20:00 Granada (Esp) - Lokomotiv Tbilisi (Geo)

20:00 Klaksvik (Fai) - Din. Tbilisi (Geo)

20:00 S. Tiraspol (Mda) - Dundalk (Irl)

20:00 Sarajevo (Bih) - Buducnost (Mne)

20:00 Shkendija (Mkd) - Tottenham (Eng)

20:00 St. Liege (Bel) - Vojvodina (Srb)

20:15 Wolfsburg (Ger) - Desna (Ukr)

20:30 Basilea (Sui) - Anorthosis (Cyp)

20:30 Floriana (Mlt) - Flora (Est)

20:30 LASK (Aut) - Dun. Streda (Svk)

20:30 Legia (Pol) - Drita (Kos)

20:30 Milan (Ita) - Bodo/Glimt (Nor)DAZN

20:30 St. Gallen (Sui) - AEK (Gre)

20:45 Rijeka (Cro) - Kolos Kovalivka (Ukr)

21:00 Sporting (Por) - Aberdeen (Sco)

Supercoppa UEFA

21:00 Bayern - Siviglia