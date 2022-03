Europa League, oggi il ritorno degli ottavi: il programma completo

Per l'Italia in campo l'Atalanta, in campo alle ore 18.45 in casa del Bayer Leverkusen.

Si giocano oggi le gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Per l'Italia in campo l'Atalanta, in campo alle ore 18.45 in casa del Bayer Leverkusen. Di seguito il programma completo.

GIOVEDI 17 MARZO

Galatasaray-Barcellona (and. 0.0) alle 18.45

Bayer Leverkusen-Atalanta (and. 2-3) alle 18.45

Stella Rossa-Rangers (and. 0-3) alle 18.45

Monaco-Braga (and. 0-2) alle 18.45

Eintracht Francoforte-Betis (and. 2-1) alle 21

West Ham-Siviglia (and. 1-0) alle 21

Lione-Porto (and. 1-0) alle 21