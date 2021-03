Europa League, oggi l'andata degli ottavi: il programma completo

Oggi si disputeranno le gare d’andata degli ottavi di Europa League 2020-21, a scendere in campo saranno anche le due italiane rimaste nella competizione. Impegno durissimo per il Milan di Pioli che affronterà all'Old Trafford il Manchester United. Non facile nemmeno la sfifda che attende la Roma di Fonseca che dovrà vedersela col suo passato, infatti all'Olimpico il tecnico portoghese si scontrerà con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Di seguito il programma completo:

18.55

Slavia Praha-Rangers

Manchester United-Milan

Dynamo Kyiv-Villarreal

Ajax-Young Boys

21.00

Granada-Molde

Tottenham-Dinamo Zagreb

Olympiacos-Arsenal

Roma-Shakhtar Donetsk