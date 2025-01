Ufficiale Europa League, sorteggio sfortunato per la Roma: cliente scomodo al playoff

vedi letture

Brutto cliente per la Roma di Claudio Ranieri nei playoff di Europa League. I giallorossi hanno infatti pescato, nell'urna di Nyon, il Porto e dovrà sfidare i lusitani per l'accesso agli ottavi di finale della competizione. Andata allo stadio Do Dragao e ritorno all'Olimpico, con i capitolini che avranno un duro ostacolo da superare per passare il turno, con il prossimo avversario che potrebbe essere anche la Lazio. Prima però ci saranno le due sfide contro i portoghesi e poi un altro sorteggio, il 21 febbraio, sempre a Nyon.

Tutti gli accoppiamenti dei playoff.

Ferencvaros - Viktoria Plzen

Porto - Roma

AZ - Galatasaray

Midtjylland - Real Sociedad

Union Saint-Gilloise - Ajax

Paok - Steaua

Twente - Bodo/Glimt

Fenerbahce - Anderlecht

Le squadre già agli ottavi.

Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Francoforte, Lione, Olympiacos e Rangers.