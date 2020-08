Europa League, tutti gli accoppiamenti del 2° turno di qualificazione: il Milan pesca una irlandese

Alle 13 è andato in scena il sorteggio per il secondo turno di qualificazione di Europa League. 92 squadre al via, 20 di esse retrocesse dalla Champions. Entra in scena la prima italiana: il Milan, che ha pescato gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Ecco nel dettaglio, gli accoppiamenti:

Hammarby (Svezia)-Lech Poznan (Polonia)

Maccabi Haifa (Israele) o Zeljeznicar (Bosnia)-Kairat (Kazakistan)

B36 (Far Oer)-The New Saints (Galles)

Backa Topola (Serbia)-FCSB (Romania)

Progrès Niederkorn (Lussemburgo)-Willem II (Paesi Bassi)

Sfintul (Moldavia)-Partizan (serbia)

Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria)-Tottenham (Inghilterra)

Honved (Ungheria)-Malmo (Svezia)

Lincoln Red Imps (Gibilterra)-Rangers (Scozia)

Renova (Macedonia del Nord)-Hajduk Spalato (Croazia)

DAC Dunajska Streda (Slovacchia)-Jablonec (Repubblica Ceca)

Shamrock Rovers (Irlanda)-Milan (Italia)