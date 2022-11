Europa League, tutti i finali: tris del Betis. Vittorie e primato per Arsenal e Fenerbahce

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Arsenal e Fenerbahce agli ottavi, Rennes, PSV, Roma e Union Berlino ai playoff. Saranno due, dunque, le squadre italiane che scenderanno in campo negli spareggi di febbraio: missione compiuta per i giallorossi, che rimontano il Ludogorets grazie a una grande ripresa e chiudono al secondo posto il Gruppo C, raggiungendo la Juventus e le altre retrocesse dalla Champions League. I bulgari, insieme a Bodo/Glimt e Braga, faranno compagnia e Lazio e Fiorentina nei playoff di Conference. Ecco tutti i risultati e le classifiche.

GRUPPO A

Arsenal-Zurigo 1-0: 17' Tierney

Bodo/Glimt-PSV 1-2: 36' aut. Sampsted, 52' Bakayoko, 93' Zugelj (B)

CLASSIFICA

Arsenal 15

PSV 13

Bodo/Glimt 4

Zurigo 3

GRUPPO B

Din. Kiev-Fenerbahce 0-2: 23' Guler, 47' p.t. Arao

Rennes-AEK Larnaca 1-1 17' Abline, 76' Rafa Lopes (A)

CLASSIFICA

Fenerbahce 14

Rennes 12

AEK 5

Dinamo Kiev 1

GRUPPO C

Betis-HJK 3-0: 20' e 41' Ruibal, 93' Fekir

Roma-Ludogorets 3-1: 41' Rick (L), 56' rig. e 65' rig. Pellegrini, 85' Zaniolo

CLASSIFICA

Betis 16

Roma 10

Ludogorets 7

HJK 1

GRUPPO D

Royale Union-U. Berlino 0-1: 6' Michel

Braga-Malmoe 2-1: 36' Horta, 55' Djalo, 77' Sejdiu (M)

CLASSIFICA

Royale Union-SG 13

Union Berlino 12

Braga 10

Malmoe 0