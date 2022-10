Europa League, tutti i finali: tris United, ok la Real Sociedad. Sturm Graz all'ultimo respiro

Sono terminate tutte le sfide di Europa League in programma oggi.

Sono terminate tutte le sfide di Europa League in programma oggi. La Roma vince con grande sofferenza a Helsinki e si insedia al secondo posto del Gruppo C, alle spalle del Betis. Nel Gruppo E facili successi per Real Sociedad e Manchester United (segna anche Ronaldo), che ora si giocheranno il primato a San Sebastian giovedì prossimo. Il Friburgo evita in extremis la sconfitta contro l'Olympiacos e si qualifica agli ottavi, mentre il Nantes segna il 2-1 in pieno recupero con il Qarabag e mantiene intatte le speranze di secondo posto. Nel girone della Lazio incredibile epilogo a Graz, dove gli austriaci triofnano al 93'. Il Monaco pareggia in Ungheria, bene la Stella Rossa.

Gruppo C

HJK-Roma 1-2: 42' Abraham, 54' Hetemaj (H), 62' aut. Hoskonen

Gruppo E

Omonia-Real Sociedad 0-2: 47' p.t. Navarro, 60' Karrikaburu

Manchester United-Sheriff Tiraspol 3-0: 44' Dalot, 65' Rashford, 81' Ronaldo

Gruppo F

Sturm Graz-Feyenoord 1-0: 93' Kiteishvili

Gruppo G

Friburgo-Olympiacos 1-1: 17' El Arabi, 93' Kubler (F)

Nantes-Qarabag 2-1: 17' Bias, 56' rig. Ozobic (Q), 95' Ganago

Gruppo H

Ferencvaros-Monaco 1-1: 31' Ben Yedder, 82' Zachariassen (F)

Stella Rossa-Trabzonspor 2-1: 37' Katai, 40' Bakasetas (T), 64' Pesic