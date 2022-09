Europa League, tutti i risultati: colpaccio della Real Sociedad che batte il Man United di CR7

Si sono chiude pochi minuti fa le gare degli altri quattro gironi di Europa League

Si sono chiuse pochi minuti fa le gare degli altri quattro gironi di Europa League. La Lazio ha battuto il Feyenoord per 4-2, con qualche rischio nel finale, e vola così in testa assieme allo Sturm Graz che ha regolato di misura il Midtjylland. Nel Gruppo E doppia vittoria in trasferta: lo Sheriff cala il tris in casa dell’Omonia in una gara dal recupero monstre (13 minuti) a causa di una sospensione per intemperanze sugli spalti, mentre la Real Sociedad espugna l’Old Trafford per 1-0. Nel gruppo G vittorie di misura, con eguale punteggio, per Friburgo e Nantes, mentre nel gruppo H il Ferencvaros batte 3-2 il Trabzonspor con la Stella Rossa che cade in casa contro il Monaco.

GRUPPO E

Omonia Nicosia-Sheriff Tiraspol 0-3

Manchester United-Real Sociedad 0-1

GRUPPO F

Lazio-Feyenoord 4-2

Sturm Graz-Midtjylland 1-0

GRUPPO G

Friburgo-Qarabag 2-1

Nantes-Olympiacos 2-1

GRUPPO H

Ferencvaros-Trabzonspor 3-2

Stella-Rossa-Monaco 0-1

GRUPPO A

Zurigo-Arsenal 1-2

PSV-Bodo/Glimt 1-1

GRUPPO B

AEK Larnaca-Rennes 1-2

Fenerbahce-Dinamo Kiev 2-1

GRUPPO C

Ludogorets-Roma 2-1

HJK-Betis 0-2

GRUPPO D

Malmo-Braga 0-2

Union Berlin-Saint Gilloise 0-1