Europa League, tutti i risultati finali: l'Arsenal passeggia, avanti anche United e Villarreal

Il Manchester United, vincente per 2 reti a 0 nella gara d’andata contro il Granada, batte anche al ritorno gli spagnoli con lo stesso punteggio In gol Cavani nel primo tempo, autorete di Vallejo nella ripresa. Bastano 45’ all’Arsenal per mettere in ghiaccio il discorso semifinale, nonostante una direzione arbitrale discutibile. 4-0 sul campo dell’Olimpiacos e passaggio del turno per i ragazzi di Arteta. Il Villarreal ha difeso agilmente la rete di vantaggio ottenuta in Croazia e ha piegato 2-1 la Dinamo Zagabria.

Ecco tutti i risultati finali:

Villarreal-Dinamo Zagabria 2-1 (all’andata 1-0)

Manchester United-Granada 2-0 (all’andata 2-0)

Roma-Ajax 1-1 (all’andata 2-1)

Slavia Praga-Arsenal 0-4 (all’andata 1-1)