Festa a Bergamo! L’Atalanta batte 3-0 il Marsiglia e vola in finale di Europa League

© foto di www.imagephotoagency.it

Bergamo fa festa, l’Atalanta è in finale di Europa League. Prova di forza impressionante della squadra di Gasperini che annichilisce 3-0 l’Olympique Marsiglia dopo il pareggio del Velodrome e stacca il biglietto per Dublino. La banda del Gasp ci ha messo 30 minuti per trovare la rete del vantaggio, è stato Lookman - grazie a una deviazione di Gigot - a sbloccare il punteggio del Gewiss Stadium.

Nella ripresa la Dea ha finito quello che aveva iniziato nel primo tempo, dopo il pallonetto di Ndiaye è stato Ruggeri a trovare il destro vincente sotto l'incrocio per la rete del raddoppio. Una doccia gelata per i francesi anche se al 20' Veretout ha spaventato i bergamaschi con una punizione terminata sulla traversa. La gestione nella parte finale ha congelato il gioco, qualche rischio ha fatto scattare il campanello d'allarme: il Marsiglia non è riuscita a pungere, la Dea ha vinto da grande squadra. Nel finale è arrivata anche la terza rete di Touré a chiudere una partita praticamente perfetta.