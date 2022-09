Figuraccia Lazio! Ne becca 5 dal Midtjylland, ottavo in Danimarca

Brutto e pesante ko della Lazio che cade in Danimarca e ne becca 5 dal modesto Midtjylland.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutto e pesante ko della Lazio che cade in Danimarca e ne becca 5 dal modesto Midtjylland, ottavo in Superligaen. La squadra di Sarri chiude il primo tempo sotto di due gol grazie alle reti di Paulinho e Kaba. Nella ripresa, dopo appena 4 minuti dal rientro in campo, subito il 3-0 di Evander dagli undici metri. Al 57' arriva il lampo della Lazio con Milinkovic-Savic che trova il gol su errore in deviazione di Lossl con una conclusione dalla lunga distanza.

Il gol è solo un’illusione perché dici minuti più tardi arriva il quarto gol del Midtjylland: Evander si fa parare il rigore da Provedel, ma il più lesto sulla ribattuta è Isaksen che ribadisce in rete calando il poker. La Lazio a questo punto è totalmente fuori dal match e subisce anche il quinto gol con Sviatchenko.