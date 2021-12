Focolaio Covid, aumentano i casi al Leicester: ora sono nove i giocatori positivi

Sette giocatori del Leicester erano rimasti a casa giovedì scorso per la gara col Napoli, adesso il focolaio si allarga e i calciatori colpiti dal virus sono addirittura nove. Ne parlano in Inghilterra con la giornalista Molly Hudson che parla anche dei tanti casi che ci sono stati al Tottenham.

Leicester City have nine players unavailable through Covid/illness



Tottenham have host of players coming back from having covid so not full fit.



Tottenham also asked to PP Leicester game so they could play Conference League Rennes game



PL says game still has to be played.