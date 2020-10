FOCUS - Lo stadio crollato, il mediano che piace al Napoli e la stella col vizio del gol: tutto sull'Az Alkmaar

Trasferta olandese per il Napoli in Europa League, con il sorteggio che metterà gli azzurri di fronte all’Az Alkmaar nel girone di Europa League. Cerchiamo di conoscere al meglio l’avversario degli azzurri.

STORIA - Non avrà la storia dell’Ajax ed il potere economico dei tempi d’oro del Psv, ma L'Alkmaar Zaanstreek-combinatie (questo il nome completo) ha comunque una tradizione che impone massimo rispetto. Due titoli vinti, l’ultimo nel 2009, ed una finale di Coppa Uefa (la vecchia Europa League) raggiunta nel 1981.

STADIO - L’AFAS Stadion è stato al centro delle cronache, purtroppo negative, nell’agosto del 2019 per il crollo di una parte del tetto, probabilmente a causa del vento. "Siamo scioccati” aveva commentato l'amministratore delegato del club, anche in considerazione del fatto che l’impianto era di nuovissima costruzione essendo stato ultimato nel 2016.

La capienza è di 17mila spettatori, ad oggi probabilmente limitata, in virtù del fatto che il piazzale ovest dello stadio è stato trasformato in area di cantiere nel corso dei lavori iniziati dopo il crollo.

ALLENATORE E SQUADRA - Secondo i dati forniti dal portale specializzato Transfermark il valore della rosa degli olandesi non supera i 117 milioni, ma guai a sottovalutare l’avversario che in questi hanno ha portato avanti un lavoro con giovani di grande potenziale.

Alla guida dell’Az c’è Arne Slot, ex calciatore, con idee di un calcio propositivo e votato all’attacco. Arrivato in sella nell’estate del 2019, stabilisce subito un record: 41 punti in 17 gare, che fanno dei suoi la rivelazione di quel campionato. Il modulo prediletto è il 4-3-3 che può contare su giocatori di qualità e dinamismo.

La formazione tipo utilizzata in queste prime gare della stagione è la seguente

(4-3-3): Bizot, Svensson, Chatzidiakos, Letschert, Wijndal; Midtsjo, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson, Boadu.

STELLA È in mediana che la squadra olandese esprime probabilmente le qualità migliori. E se si parla di qualità abbinata a quantità non si può non indicare il capitano Teun Koopmeiners come stella dell’Az. Capitano anche dell’Under 21 dell’Olanda, il numero 8 è centrocampista (che all’occorrenza sa fare anche il difensore centrale) in fase di grande crescita, come raccontano i numeri della scorsa Eredivisie: per lui stagione da 16 reti nelle 42 presenze stagioni

SORPRESA - Non può che essere Fredrik Midtsjø, per il semplice fatto che anche il Napoli aveva pensato a lui come possibile rinforzo di questa campagna estiva. Il nazionale norvegese classe ’93 avrà una motivazione ulteriore: convincere Giuntoli che era il caso di andare fino in fondo e provare a portarlo in azzurro.