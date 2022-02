FOTO - Aubameyang si allena già con il Barcellona: annuncio atteso nelle prossime ore

Pierre-Emerick Aubameyang ieri ha sostenuto le visite mediche e oggi si è subito messo a disposizione di mister Xavi. Come riporta Sport, l'attaccante gabonese era presente alla seduta di allenamento che si è svolta questa mattina e ha fatto conoscenza dei suoi nuovi compagni di squadra. L'ormai ex giocatore dell'Arsenal ha ricevuto il via libera da Londra e tra poco sarà annunciato come nuovo giocatore del Barcellona.

Aubameyang se entrena ya con el Barça pic.twitter.com/znH7fdRLwv — Diario SPORT (@sport) February 1, 2022